Jacqueline Neubauer é uma das sensações do momento em terras germânicas. MS Jacklyn, como assina no Instagram, começou a dar cartas como modelo de ‘fitness’. As linhas curvilíneas do seu corpo depressa a atiraram para as capas de revistas como a Maxim e a Vogue. Não é para menos já que, esteja de biquíni ou em ‘lingerie’, transpira sensualidade sem grande esforço. “Ninguém é como tu e esse é o teu super poder”, brinca a beldade sem falsa modéstia.