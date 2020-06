Jamie Foxx vai fazer de Mike Tyson e a transformação física começa a impressionar

Os últimos meses têm sido repletos de novidades e protagonismo de Mike Tyson, a começar desde logo pelo anúncio da vontade de regressar aos ringues para enfrentar Evander Holyfield. Ora, esta sexta-feira surgiu mais uma novidade para os seus fãs, com o ator Jamie Foxx a anunciar que irá encarnar o papel do ex-pugilista num filme biográfico a lançar nos próximos meses.





E antes de lá chegar, Foxx terá uma árdua tarefa de transformação física, que o próprio partilhou já nas redes sociais. "A transformação começou. 'Em busca do Mike'. Não é nenhum segredo que tenho tentado avançar para um filme biográfico sobre o Mike Tyson há algum tempo. As pessoas estão sempre a perguntar-me quando vai acontecer e posso dizer que as coisas estão finalmente alinhadas. Começámos a jornada há alguns meses. A primeira e mais importante tarefa é a transformação do corpo. Com um regime baseado em elevações e flexões estamos a começar bem. Temos imenso pela frente, mas se Deus quiser... Ontem no show do meu amigo Mark Birnbaum mostrei algumas imagens do início do processo. Como disse, há muito pela frente, mas estou preparado para lá chegar", escreveu o ator no Instagram.A partilha de Foxx deixou as redes sociais em polvorosa, com figuras como LeBron James a mostrarem-se entusiasmadas com a chegada do filme.