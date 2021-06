Jardel denuncia roubo das suas Botas de Ouro

Jardel denunciou esta quarta-feira nas redes sociais que a sua casa de Fortaleza, no Brasil, foi assaltada, tendo os ladrões levado as duas Botas de Ouro da UEFA, uma de prata e uma de bronze conquistadas pelo ex-jogador que representou FC Porto, Sporting e Galatasaray, entre outros - dois dos troféus foram conseguidos pelos dragões (Bota de Ouro e chuteira de prata) e um pelo Sporting (Bota de Ouro).





"Na madrugada de hoje, fui roubado na minha casa. Precisamente na sala de troféus e tiraram as coisas mais valiosas da minha carreira: as duas chuteiras de ouro, uma chuteira de prata e uma de bronze. Mais do que o valor delas é o valor sentimental que tenho por elas e as duas chuteiras de ouro que ganhei, representei o Brasil lá fora", pode ler-se na publicação.