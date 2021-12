Jato privado, carros de luxo e um apartamento no Mónaco: a vida milionária de Verstappen

Com apenas 24 anos, Max Verstappen pode muito bem dizer que vive atualmente o melhor momento da sua carreira desportiva. Depois da vitória em Abu Dhabi, a última prova do campeonato mundial de Fórmula 1 deste ano, o piloto holandês da Red Bull conquistou o seu primeiro título mundial, destronando o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes.

Num relacionamento com Kelly Piquet, filha do antigo tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, Max Verstappen desfruta de uma vida repleta de luxos graças a um salário que pode chegar aos 36 milhões de euros anuais mediante de alguns objetivos estipulados no seu contrato com a Red Bull, segunda classificada no campeonato mundial de construtores deste ano.

Com uma fortuna que supera os 50 milhões de euros, Max Verstappen faz inveja a muitos pilotos do grid, não tivesse ele um apartamento avaliado em 15 milhões de euros no Monaco, paraíso fiscal para que tem grandes furtunas, ainda que em regime de aluguer, no mesmo edifício em que vivem Felipe Massa e Daniel Ricciardo, atual piloto da McLaren.

A par disto, Max Verstappen possui ainda uma grande e luxuosa coleção de automóveis desportivos, entre eles um dos mais recentes modelos da Aston Martin, o Valkyrie, avaliado em mais de dois milhões de euros. Mas também possui carros da Honda, fabricante produz motores para a Red Bull na Fórmula 1.

Como se tudo isto não bastasse, Max Verstappen possui ainda um Falcon-900EX, um jato privado que adquiriu em segunda mão no último ano por uma quantia a rondar os 14 milhões de euros e que utiliza para viajar entre cada circuito do calendário anual da Fórmula 1.