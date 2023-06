Jemima Robinson faz sensação

O céu parece ser o limite para Jemima Robinson: sensação enorme nas redes sociais, estão já a ser-lhe endereçados convites para o cinema e a televisão. Adepta do desporto desde os tempos do liceu, as fotografias e vídeos que tem publicado no Instagram depressa se tornaram virais. Há apenas um pormenor que não passou despercebido aos milhares de fãs que a adoram. Seja em que situação for, a modelo australiana raramente sorri nas produções fotográficas que protagoniza.