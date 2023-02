Jemima Robinson valiosa

É uma das raparigas com mais rápida ascensão no mundo da moda nos últimos tempos: aos 18 anos, Jemima Robinson tem sido solicitada para vestir as roupas e biquínis de marcas conceituadas. Em seu favor está uma beleza sufocante e um corpo bem tonificado à conta de muito exercício no ginásio, o que a leva a ser considerada uma das jovens modelos mais valiosas do momento. Com um enorme talento para passear na ‘passerelle’ desde a mais tenra idade, a bela australiana aponta agora o cinema e a televisão como os principais alvos a atingir.