Jennifer Lopez arrebatadora

Jennifer Lopez incendiou as redes sociais este fim de semana depois de partilhar uma série de fotografias onde aparece em lingerie branca sentada numa cama, com umas joias discretas. A cantora e atriz escreveu na legenda das imagens que estava “apenas” a ser ela num “momento de pausa”. A publicação da artista recebeu milhares de “gostos” com os internautas a salientarem a “maravilhosa” forma física da artista de 53 anos, que em agosto deste ano casou com Ben Affleck, com quem já tinha estado noiva há 20 anos.