Jerone Davison é o mais recente político americano a usar armas para ‘eliminar’ os rivais. Ex-jogador de futebol americano, o agora candidato ao Congresso pelo partido republicano, tem um vídeo em que está armado com um rifle de assalto. Do outro lado estão membros do Ku Klux Klan, que presumivelmente serão do partido democrata.