A relação de Jesé e Aurah Ruiz já teve tantos altos e baixos que dava um filme. E agora há mais um episódio. O casal, que tem um filho ainda pequeno que nasceu com problemas de saúde reconciliou-se. O jogador, que na última temporada passou pelo Sporting, interrompeu um vídeo que a namorada estava a fazer em direto para se declarar: "Amo-te bebé".





Os indícios que estavam a reaproximar-se já existiam desde o verão tendo os dois sido vistos a passar um dia em família, com o filho Nyan. Cenário impensável há meses.Quando esteve emprestado ao Sporting, Jesé tinha outro relacionamento, do qual nasceu também um menino. Depois de juras de amor eterno também acabou com troca de acusações.