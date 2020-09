Jesé Rodríguez dá nova oportunidade ao amor?

Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, foi visto num restaurante de Paris na companhia de Aurah Ruiz, mãe do seu filho Nyan, com quem tem estado envolvido em várias polémicas e até travado várias batalhas judiciais. Será que está à vista uma reconciliação?





Aurah Ruiz acusou Jesé de ser "um cão sem coração" e de ter abandonado o filho, que nasceu prematuro, com uma saúde frágil, tendo estado vários meses hospitalizado.



"O teu filho está no hospital e tu a jantar e em festas com amigos, porque tudo é melhor do que estar com ele. O teu filho está hospitalizado há quatro meses e tu há um mês e meio que não o vês nem queres saber dele", disse Aurah Ruiz.







Ainda na semana passada foi conhecida a intenção do futebolista do PSG de avançar com um processo em tribunal por assédio nas redes sociais.