Jesé Rodríguez dá positivo à covid-19 e a mãe do filho atira: «É vergonhoso»

O Las Palmas informou que o avançado Jesé Rodríguez (ex-Sporting) deu positivo à covid-19 e que está em casa a cumprir quarentena. Mas a notícia surpreendeu os familiares do jogador, pois há poucos dias comemorou o aniversário do filho, Nyan, onde também esteve a mãe da criança, Aurah Ruiz, com quem o futebolista tem uma conturbada relação, marcada por muitos altos e baixos.





Depois de saber do caso, Aurah manifestou o seu desagrado nas redes sociais, pois considera que Jesé colocou o filho em risco, de propósito. "A sério... no momento em que estamos, na situação que termos com o nosso filho, arriscares a nossa saúde e a de todos os que me rodeiam, é vergonhoso. Deixa de incomodar as nossas vidas. O coronavírus continua, não és intocável", disse a antiga namorada do jogador.E vai mais longe: "Sabias há dias e não nos avisaste. Falaste comigo à noite e não me disseste nada. Venho a saber por outras vias. É a isto que me refiro", acrescentou.O jogador fez depois um comunicado a desmentir estas alegações de Aurah. "Jamais exporia os meus filhos e familiares ao mínimo risco de contraírem esta doença. É imoral e pouco ético a acusação sobre a minha pessoa."