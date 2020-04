Jesé Rodríguez de mal a pior: as mensagens das 'ex' contra jogador que Sporting já riscou

Não está fácil a vida de Jesé Rodríguez. Depois de saber que o Sporting tem intenção de terminar o empréstimo mais cedo, já que não faz parte dos planos do treinador leonino, Rúben Amorim, o jogador espanhol vê-se novamente numa polémica relacionada com a sua vida privada.





Namorada de Jesé Rodríguez já é um fenómeno nas redes sociais



E desta vez em dose dupla. Jesé Rodríguez viu esta semana Aurah Ruiz e Melody Santana, as mães de três dos seus quatro filhos, lancarem-lhe duras críticas nas redes sociais.Desde o seu relacionamento com Melody Santana, com quem tem dois filhos, Jesé Jr e Neizan, que a imprensa espanhola faz eco da vida pessoal de Jesé Rodríguez.As polémicas foram aumentando de tom com a relação tumultuosa com a modelo Aurah Ruiz , que desde o primeiro minuto recorreu às redes sociais para expor o craque e reclamar falta de apoio nos cuidados com Nyan, o filho de ambos, que nasceu com sérios problemas de saúde. E foi precisamente Aurah quem lançou a primeira 'pedra' esta semana, acusando novamente o jogador de não querer saber do filho."Infelizmente, pretende fazer-me perder tempo e dinheiro. Mas, infelizmente, confirmo daqui que a mim ninguém me cala. A verdade é só uma e vou à guerra com ela. Pelo meu filho, pela minha família, por mim", mensagens que Aurah Ruiz partilhou nas redes sociais, com a imprensa espanhola a dar eco como sendo críticas diretas a Jesé.Seguiu-se a mensagem de Melody Santana: "Muitos anos a pisar-me e muitos anos de silêncio e medo ... Melody a compreensiva acabou-se. Super pai...", ironizou.Já Jesé mantém-se em silêncio, vivendo a sua relação com Janira Barm e o filho do casal, que nasceu em dezembro passado.