Jesé Rodríguez e a ex-mulher em nova polémica: acusa-a de assédio e quer dinheiro ou prisão

Aurah Ruiz e Jesé Rodríguez têm um filho em comum, mas há meses que se digladiam nas redes sociais. Em agosto foram apanhados juntos, de férias nas ilhas Canárias, mas nem assim a relação do ex-Sporting com a ex-mulher acalmou e o processo que ele interpôs contra ela em tribunal, por assédio nas redes sociais, vai mesmo avançar.





A modelo contou o que o ex-jogador do Real Madrid e PSG lhe exige em tribunal. "Pede-me uma indemnização de 40 mil euros e 100 dias de trabalho comunitário ou um ano e três meses de prisão", contou Aurah Ruiz, que se recusa a aceitar qualquer uma das 'penas'."Se me pedes 40 mil euros não te vou dar porque não os tenho; se me pedes 100 dias de trabalho comunitário não te vou dar porque não tenho horas, o que menos tenho é tempo na minha vida", acrescentou Aurah, que tem a aguarda do filho de ambos, um menino que nasceu com uma doença congénita.O futebolista faltou à primeira sessão do julgamento e foi multado em três mil euros. As partes voltam a juntar-se em frente a um juiz dia 14 de dezembro.