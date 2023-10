Jéssica Nogueira poderosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi graças ao reality show Big Brother, da TVI, em 2020, que Jéssica Nogueira se deu a conhecer a Portugal. É verdade que de lá para cá andou envolvida em algumas polémicas com o ex-namorado Gonçalo Quinaz, mas o que importa é o que a jovem mostra hoje nas redes sociais, fazendo do Instagram um portefólio de como bem 'entreter' 260 mil seguidores. E a presente foto, em lingerie preta, é disso um bom exemplo. "És linda", "dona do mundo", "fantástica beleza" ou "não aguento", são alguns dos elogios.