Jéssica Silva ilustra a capa do terceiro número da revista ‘Humanista’ da delegação nacional da Amnistia Internacional. A internacional lusa explica os objetivos que a Seleção Nacional feminina de futebol quer atingir no Mundial da Nova Zelândia, e também não se esquece de denunciar o racismo que grassa no desporto.