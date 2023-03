Jéssica Silva nos bastidores da Moda Lisboa: «Não posso jogar sem eyeliner nos olhos!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem viu entrar Jéssica Silva pela porta dos bastidores da ModaLisboa CORE, no passado domingo, 12 de março, mal sabia que daí a umas horas a veria na passerelle a desfilar para a marca de acessórios de Luís Borges, CALL ME GORGEOUS. Entre os brilhos em tons de púrpura, aplicados pela maquilhadora Elodie Fiuza, e a preparação dos cabelos, a avançada que atualmente joga pelo Sport Lisboa e Benfica e que é uma das estrelas da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino, recentemente apurada para o Mundial, vai-nos contando os seus rituais de Beleza - sim, tem-nos fora e dentro do campo. Leia o artigo na íntegra na 'Máxima'.