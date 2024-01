E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jilissa Zoltko volta a ganhar o favor dos internautas com uma série de fotografias atrevidas em traje de banho. Considerada uma das 'influencers' mais desinibidas do momento, a belíssima modelo de 'fitness' procura sempre um motivo para exibir um corpo de luxo nas redes sociais. E, exatamente por que é avessa ao tempo frio, escolhe sempre um retiro paradisíaco com uma praia de areias douradas e águas quentes por perto, como é possível encontrar nas Caraíbas.