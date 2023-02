Um dia após ter-se encontrado com Dani Alves no cárcere, Joana Sanz arrancou para Paris com uma amiga para afazeres profissionais. Com a Torre Eiffel em pano de fundo, a modelo parece ter recuperado o sorriso que a abandonou nas últimas semanas devido à morte da mãe e à detenção do marido, acusado de violação.