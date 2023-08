Joana Sanz tem saudades da mãe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A manequim espanhola Joana Sanz usou as redes sociais para lamentar a perda da mãe, que morreu em janeiro, vítima de cancro. No ano em que também se está a divorciar do marido –, o jogador de futebol Dani Alves, preso e acusado de violação –Sanz, de 31 anos, escreveu: "Sete meses sem ti. Aceitar que não vamos viajar mais, que não vou chegar a casa de surpresa e receber um abraço teu… Que vazia é a minha vida sem ti".