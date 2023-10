João Félix reage a publicação de Margarida Corceiro sobre rumores de traição

Margarida Corceiro veio novamente a público falar sobre o fim do namoro com João Félix, negando categoricamente que o desfecho do relacionamento com o internacional português tenha acontecido devido a traições. "É insustentável todo este escrutínio gratuito. Eu e o João somos amigos, como já referi. Não seria assim se os filmes que criam à nossa volta se confirmassem. Não houve traições, ninguém sabe o que realmente se passa dentro da nossa vida pessoal para além de nós. Já chega", escreveu a modelo no twitter.Ora, João Félix, que tem estado em foco ao serviço do Barcelona, concordou com a mensagem da ex-namorada ao 'retweetar' a publicação na rede social.