João Moutinho de visita ao Restaurante Noélia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Moutinho aproveitou a ida ao seu Algarve - é natural de Portimão - e foi até ao Restaurante Noélia, em Cabanas de Tavira, onde pôde degustar as iguarias feitas pela chefe Noélia Jerónimo.No final, a foto para a posteridade, assinalando a visita do médio do Wolverhampton, que aproveitou o facto de a jornada passada da Premier League ter sido adiada para dar um 'salto' até Portugal.