No último dia de 2022, um adepto especial do Fulham vibrou com o golo de João Palhinha, que deu a vitória (2-1) sobre o Southampton. Ontem, o pequeno Ollie Sat falou com o internacional luso sobre o bom momento que os ‘lilywhites’ estão a passar. E, como lembrança, levou uma fotografia autografada pelo ídolo.