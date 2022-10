João Palhinha já é pai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Palhinha foi pai esta segunda-feira e, nas redes sociais, Patrícia Palhares, mulher do médio português, partilhou algumas fotografias na sala de parto, revelando que o nome do filho é o mesmo... do pai: João Maria."Neste dia que jamais esqueceremos, como aquele filme que vemos muitas vezes, nascemos os três! Queremos crescer contigo, dar-te a mão e mostrar-te o mundo que te espera! Bem-vindo filho! João Maria, 24/10/2022", escreveu Patrícia Palhares.