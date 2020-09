João Palhinha vai deixar clube... dos solteiros

São conhecidas ideias inovadoras para se pedir a namorada em casamento. João Palhinha não fugiu à regra e fez em grande estilo a ansiada declaração a Patrícia Palhares. No casco de um pequeno barco à vela está pintado, em letras garrafais, um elucidativo: “Aceitas casar comigo?”, reforçado por um elegante “A navegar por ti”. À agora noiva agradou-lhe a original proposta feita ontem nas margens de Belém, em Lisboa. “Cem vezes sim!”, respondeu a companheira do médio do Sporting.