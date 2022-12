Jodie Francis: Festa no Qatar 

Apesar da eliminação do País de Gales na fase de grupos, as companheiras dos jogadores galeses aproveitaram ao máximo a experiência no Qatar.Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver as várias WAG em clima de grande festa, quer a beber ‘shots’ ou a fazer a roda de biquíni. Uma das mais ativas foi a modelo Jodie Francis, mulher de Chris Mepham, defesa do Bournemouth.