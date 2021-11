Jogador italiano de voleibol acreditou que era namorado de Alessandra Ambrosio e acabou burlado

Roberto Cazzaniga, jogador profissional de voleibol, contraiu uma dívida de cerca de 883 mil euros ao longo de 15 anos, ao pensar que estava a ajudar a namorada... Alessandra Ambrosio, famosa modelo brasileira. Na verdade, não se tratava da manequim da Victoria's Secret, mas sim de uma mulher que usava o nome falso de 'Maya' e se fazia passar pela famosa brasileira.A história foi revelada esta semana pelo próprio, atual capitão dos italianos do Gioia Del Colle, no programa de televisão transalpino 'Le Iene'. O jogador, de 42 anos, e a mulher - que descobriu chamar-se Valéria, ter 50 anos e viver na Sardenha - nunca se conheceram pessoalmente, pelo que o relacionamento era mantido apenas pelas redes sociais. A primeiro foto que Valéria começou por enviar foi uma de Alessandra, num dia em que os dois se conectaram para uma chamada com uma "amiga" em comum.No total, Cazzaniga, que se apaixonou pela mulher, enviou um total de 700 mil euros em 15 anos, uma ajuda monetária à mulher, que alegou ter um problema cardíaco e precisava do dinheiro para ir frequentemente ao hospital. Além disso, e para lá de outras prendas, ainda lhe ofereceu um Alfa Romeo Mito pronto a estrear. "Tenho tantas dívidas, não é fácil 'acordar do coma'", expressou em lágrimas, durante o referido programa, em declarações citadas pela 'Marca'.Também o irmão do jogador, Danilo, falou sobre o caso ao 'Daily Mirror', tendo contado um episódio triste. "Um dia ele estava no quarto, no escuro. Vi-o a chorar e perguntei o que tinha. Disse-me que amava uma mulher que estava em tratamento intensivo para uma operação cardíaca e não podia ir vê-la ao hospital, porque ela podia ficar com raiva", relatou Danilo.A fraude acabou por ser descoberta mais tarde, quando os companheiros de equipa de Cazzaniga o ajudaram, depois de saberem que nunca tinha estado com a mulher pessoalmente após tantos anos de namoro e, após investigarem conseguiram encontrar a responsável pela fraude. Ao verem que o italiano não tomava qualquer medida, avançaram com uma queixa contra a mulher que recebeu o dinheiro e ainda entraram em contacto com a jornalista Ismaele La Vardera para tentarem ter depoimentos de Manuela, a suposta amiga em comum do casal.A notícia está a chocar o mundo do desporto italiano e já mereceu o comentário de Paolo Cozzi, antigo companheiro de Cazzaniga e medalhista olímpico pela seleção italiana de voleibol. "Roberto foi uma vítima que deve ser respeitada. São coisas que também podem acontecer a outros, porque existem fraquezas humanas e armadilhas da existência", realçou.