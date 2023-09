Jogadores do Benfica em festival eletrónico

Chiquinho, de 28 anos, Gonçalo Guedes, de 26, e Rafa, de 30, estiveram no domingo à tarde num festival de música eletrónica na Tapada da Ajuda, em Lisboa, escreve esta terça-feira o 'Correio da Manhã' O trio de jogadores do Benfica divertiu-se na zona VIP do ‘Brunch Electronik’, ao lado de alguns amigos, entre eles o ex-benfiquista Manuel Fernandes, que estava acompanhado da mulher, e com quem estiveram também largos minutos à conversa.