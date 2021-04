Jojo Todynho e ex-jogador do Vilafranquense terminam namoro de 2 dias que pode acabar em tribunal

Tudo começou no último sábado. Jojo Todynho, cantora e bailarina que ficou conhecida por participar no videoclip 'Vai Malandra' com Anitta, anunciava nas redes sociais que tinha um novo amor: Polidoro Júnior. "Conheci o Júnior e apaixonei-me. Estou envolvida com ele. É uma pessoa maravilhosa e a família dele também", assumiu a brasileira, vencedora do reality show 'A Fazenda', em relação ao futebolista do São Caetano que na temporada passada alinhou pelo Vilafranquense.





Mas foi sol de pouca dura. Dois dias volvidos, Todynho acabou abruptamente o enlace alegando uma traição do defesa-central brasileiro, de 1,94 metros. "Terminei com ele hoje. Estou tão surpreendida. Já fui a casa dele duas vezes, tenho contacto com a família, com a mãe, com a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso, cada vez mais, prefiro ficar sozinha, trabalhar, dedicar-me para ter um futuro promissor. Cada vez mais temos a certeza de que não nos podemos entregar nem confiar em ninguém", vincou artista, de 24 anos.Esta quarta-feira, o jogador, de 24 anos também, que cumpriu sete jogos oficiais pela formação de Vila Franca de Xira em 2019/20, garantiu que o caso vai acabar em tribunal. Tudo porque a modelo Cristina Mendonça referiu ao jornal 'O Dia' que mantinha uma relação com ele há muito. "Voltei para o Brasil e ficámos três dias juntos em São Paulo. Ele dormiu comigo em dia antes de assumir o namoro com a Jojo. Quando cheguei ao México, no dia 3, ele ainda mandou-me uma mensagem como se nada tivesse acontecido, garantindo que eu era a 'vida' dele e dizendo que ia ligar quando chegasse, que me amava", reiterou Cristina.Polidoro não está pelos ajustes com a modelo. "A minha advogada vai entrar com uma ação por danos morais e pedindo retratação pelas declarações dela que me difamaram. A minha primeira reação foi ficar surpreendido porque o relacionamento de anos de que ela falou nós não tivemos. Só tive duas namoradas na vida inteira. Logo que li isso, pensei que aquela pessoa é louca. Esse relacionamento foi na cabeça dela. Na semana passada eu vi-a. E já tinha estado com ela em 2020. Foram as duas únicas vezes que a vi na vida. Ela colocou-me como o mau da fita mas eu não tinha garantido nada à Jojo ainda, assumindo um relacionamento publicamente, como fizemos no sábado", referiu à Globo, em mais um episódio de uma história inusitada.