"Orgulhosa é dizer pouco" foi como Jordan Ozuna celebrou, no InstaStories, a conquista da Bola de Ouro por Benzema. O casal esteve junto depois da cerimónia, mas a modelo, de 32 anos, não se sentou ao lado do francês, que esteve acompanhado... pela ex-mulher, Cora Gauthier , com quem mantém uma boa relação, e pelo filho que têm em comum, Ibrahim, de 5 anos.