Agora que Karim Benzema anunciou o fim da relação com a seleção francesa, a namorada dedicou-lhe ontem uma mensagem amorosa pelos seus 35 anos. "Parabéns, meu amor e meu melhor amigo", escreveu Jordan Ozuna no Instagram, com o avançado gaulês a dedicar-lhe um ‘emoji’ em forma de coração.