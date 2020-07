Jorge Jesus desmente caso com advogada brasileira

Fonte oficial de Jorge Jesus desmentiu à CMTV que o treinador do Flamengo tenha qualquer caso com uma advogada brasileira, como foi noticiado por alguma imprensa daquele país.





Ana Paula Belinger é o nome da advogada, que assume ser adepta do Mengão. Esteve, por exemplo, no Qatar onde apoiou a equipa de Jorge Jesus em dezembro do ano passado, no Mundial de Clubes. Nas redes sociais há imagens de ambos juntos em eventos públicos.Esta advogada reagiu nas redes sociais e garantiu que está a ser difamada. Em declarações entretanto apagadas do Instagram, Ana Paula Belinger recorda todo o percurso académico e profissional que fez ao longo dos últimos anos. Mostra-se orgulhosa da carreira que tem e diz que está a ser agredida e caluniada nas redes sociais. Afirmou que não ia ceder às críticas que lhe estavam a ser feitas. Sublinhou também que não ia apagar o respetivo perfil nas redes sociais, algo que acabou por acontecer.