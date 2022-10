A polémica está instalada entre Catherine Harding, namorada do italo-brasileiro Jorginho, e Paola Saulino. Harding enviou-lhe uma mensagem pelo Instagram a chamá-la de prostituta, e ameaçou-a com violência se alguma vez tocasse no companheiro. A socialite não se ficou e respondeu-lhe com um contundente "os corn… fazem mal à saúde!".