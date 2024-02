Jornal do Irão publica foto de Georgina mas modifica formas da namorada de Ronaldo

Die Zensur der Mullahs erreicht den Po der Freundin von Ronaldo.



Eine iranische Zeitung veröffentlichte ein Bild von Cristiano Ronaldos Frau, auf dem ihr Hinterteil retuschiert wurde (verkleinert wurde).

Es ist widerlich, wie diese Männer nur an weibliche Körper denken!… pic.twitter.com/g69j1fLPGZ — Iman Sefati (@ISefati) February 13, 2024

A fotografia partilhada por Cristiano Ronaldo nas redes sociais com a família no dia do seu aniversário percorreu o Mundo, mas no Irão a imagem não foi publicada conforme o original.O jornal 'Hamshahri' mostrou-a aos seus leitores mas censurou as formas de Georgina Rodríguez. Na publicação a namorada do craque português - que trabalha arduamente no ginásio para obter as suas formas - aparece com o traseiro muito reduzido depois de a fotografia ter sido adulterada digitalmente.O caso já gerou indignação nas redes sociais, pois é mais um exemplo da repressão do regime iraniano para com as mulheres.Naquele país as mulheres têm de usar véu e roupas que cubram as mãos e a face, sob pena de enfrentarem até 10 anos de prisão.