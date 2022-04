Jornalista argentina revela a grande mentira de Wanda Nara

Afinal, Wanda Nara não é a empresária de Mauro Icardi. Quem o garante é a jornalista argentina Karina Lavícola. "Isso é mentira", atirou com veemência num programa de televisão."É mentira que ela seja a representante do Mauro. Trata-se de uma história que ela armou para se dar importância, mas na hora de negociar não é ela que se senta e que negoceia. Isso é mentira", revelou Lavícola no programa'Los socios del espectáculo'.Até agora pensou-se que Icardi deixou em outubro de 2015 aquele que tinha sido o seu agente durante mais de 10 anos para ceder esse papel a Wanda Nara, com quem tinha casado um ano antes.Desde então a influencer passou a imagem de negociadora implacável, conseguindo a renovação do contrato do avançado com o Inter e tornando-o no terceiro jogador mais bem pago de Itália na altura. "Sou a única mulher que faz o marido ganhar dinheiro" e "consegui fazer com que o Mauro passasse a valer 250 milhões" foram algumas das frases que a mulher do agora jogador do PSG proferiu no passado na qualidade de sua empresária.