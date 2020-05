José Castelo Branco defende Ricardo Quaresma e atira-se a André Ventura: «Miséria!»

José Castelo Branco não ficou indiferente à questão que nos últimos dias marcou a agenda política e à qual Ricardo Quaresma se juntou. André Ventura, deputado do Chega, considerou que a comunidade cigana devia ser sujeita a um confinamento especial; o internacional português insurgiu-se e recebeu o apoio de vários quadrantes. O 'marchand' foi um deles.





"Um grande atleta, representa Portugal ao mais alto nível! Para além de ser um gato a outra saloia é um ponta delegada (atenção não Ponta Delgada do Açores!) Pobrezinha! Eu estou com vocês! Gypsys!", escreveu José Castelo Branco no Instagram."Povo maravilhoso que é posto de lado! Verdade! Existem alguns, marginais! Outros que vivem de subsídios! Mas isso existe em todo o lado! É um problema geral em Portugal! Gente que vive de subsídios e que não quer fazer nenhum! Agora o outro senhor, adora diminuir as minorias! Já me atacou, é assumidamente um ser de homofobia!", acrescentou."Já sofri bullying de muita gente, já fui roubado, mas nunca por um cigano... Aliás os ciganos tratam-me super bem! Adoro todo o povo! Já wannabes, megalómanos e com rasgos de Populista do século XXI! Acho um horror! Sou rainha! Não admito que um louco suburbano e insolente tenha o arrojo de usar o seu assento parlamentar para destilar ódio contra uma cultura milenar! Miséria!", finalizou.