A companheira do internacional sérvio Filip Djordjevic mostrou toda a sua sensualidade nas mais recentes fotografias partilhadas no Instagram. Em lingerie, a modelo estaria a ser maquilhada para mais uma das muitas produções fotográficas que faz. Os seus seguidores entraram em delírio com tanta ousadia.