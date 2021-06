É elogiada em Espanha como uma das divas do fitness e, sem modéstias, Judith Fuster ‘explica’ no Instagram a razão de tal título. Repleta de sensualidade, a modelo disputa com a irmã gémea a preferência dos fãs, sem que haja uma vencedora definida.





Não se pense que impera a rivalidade entre ambas para ver quem ganha mais ‘gostos’. As duas optaram antes unir esforços e criar uma linha de biquínis que exibem sem pudor nas redes sociais.