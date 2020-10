Júlia Palha e as críticas que nem fazem cócegas

A modelo e atriz tem lidado com fortes críticas ao corpo, por causa do tamanho do peito, mas há dois anos, quando tinha apenas 19, decidiu enfrentar todos com uma nova atitude. “A indústria precisa de que nós não gostemos de nós próprios para vender mais maquilhagem, para vender comprimidos para emagrecer, para vender mil e uma formas de nós nos acharmos mais bonitas. Tem de haver cada vez mais vozes e eu quero ser uma delas, a contrariar esta indústria”, disse Júlia em entrevista no ‘Alta Definição’, da SIC.