Julian Draxler foi pai pela primeira vez aos 29 anos. A novidade foi dada pela mãe do filho, Sethanie Taing, com quem Draxler está junto há vários anos, depois de se terem conhecido durante a passagem do futebolista pelo Paris Saint-Germain."O meu mundo inteiro. Papá, temos saudades tuas", escreveu a dançarina e coreógrafa francesa através da conta pessoal de Instagram.Refira-se que o internacional alemão dedicou o primeiro golo pelo Benfica , frente ao Marítimo a 18 de setembro, precisamente ao filho. Esta quinta-feira, Draxler foi um dos homens às ordens de Roger Schmidt.