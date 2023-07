Kaitlyn Bertrand intensa

Está cada vez mais intenso o campeonato de ‘bare nuckle’ mas não apenas pelos combates de artes marciais mistas. A ajudar à sua popularidade está um grupo de ‘ring girls’ a espalhar beleza e sensualidade junto do público. Kaitlyn Bertrand é um dos exemplos mais famosos, à conta das fotografias picantes que publica no Instagram, como um piscar de olho aos fãs para pagarem por retratos mais explícitos no portal OnlyFans. “Estou melhor do que alguma vez estive”, brinca a modelo em tom maroto.