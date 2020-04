Amor e felicidade é o que Kaká e Carolina Dias Leite ontem revelaram no Instagram. O antigo médio do Real Madrid e a modelo brasileira vão ser pais do primeiro rebento, poucos meses depois de terem trocado alianças. Kaká e e Carolina conheceram-se em 2016, pouco depois do divórcio do futebolista da mãe dos seus dois filhos. O casamento marcou as páginas cor-de-rosa dos jornais canarinhos face ao luxo e ao número de convidados da boda.