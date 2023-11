Karin Hart leva admiradores ao delírio

Karin Hart tem todos os argumentos para levar os seus admiradores ao delírio com as suas tórridas publicações no Instagram. Com uma vida dedicada ao desporto, onde praticou natação, ténis, futebol, atletismo e equitação, só em 2015 descobriu o golfe para logo se apaixonar pela modalidade. Não se assume como uma rival de Paige Spiranac mas as comparações são inevitáveis. Sem surpresas, o seu dia perfeito seria "estar perto de uma praia com spa e campo de golfe, para depois terminá-lo com um jantar incrível".