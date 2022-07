Karoline Lima acaba relação com Éder Militão a poucos dias de ser mãe: «Vi que não ia dar»

Karoline Lima assumiu esta quarta-feira o fim da relação com o futebolista do Real Madrid Éder Militão. O jogador terá sido visto em festas com outras mulheres em Miami, nas últimas semanas.O ponto final no relacionamento entre ambos acontece a pouco tempo do nascimento da filha comum, Cecília. "Estou aqui para vos tranquilizar e dizer que está tudo bem, que sou muito forte. A Cecília é mais forte ainda. Para vos dar uma explicação, depois de ele voltar de viagem, procurei-o, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Chegou a um ponto em que vi que o relacionamento amoroso não ia dar. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão que o momento pede. Vamos sempre ter um elo, que é a Cecília, que será a prioridade na nossa vida. É o que importa, vamos precisar estar bem por ela. Eu estou bem e vou estar cada vez melhor", explicou num vídeo partilhado no Instagram.