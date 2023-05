Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kate quebrou protocolo e Camilla escondeu mensagens no vestido: os curiosos detalhes da coroação do Rei Carlos III Curiosidades do histórico fim de semana, que reuniu mais de 2 mil convidados na Abadia de Westminster e no Castelo de Windsor





• Foto: Reuters