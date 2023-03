E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sensualidade que Katharina Mazepa exibe trouxe-lhe problemas inesperados no amor: é acusada por Lisa Hochstein de lhe ter "roubado" o marido. Nada que os ataques da participante do reality show ‘Real Housewives of Miami’ a perturbem. A belíssima austríaca foi conquistada por Lenny Hochstein, um cirurgião plástico que ganhou fama pela sua arte em engrandecer seios. Um pormenor que a ex-Miss Viena dispensa face à ótima forma em que se encontra.