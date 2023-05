Khloë Terae apaixonante

Deverá um homem dar o primeiro passo para conhecer a mulher por quem tem uma paixoneta? Se se tratar de Khloë Terae, a resposta a essa questão torna-se algo complicada devido aos estranhos convites que já recebeu.Adepta do hóquei no gelo e do basquetebol, a modelo ganhou os favores dos fãs pela exuberância com que foi fotografada para revistas masculinas para a ‘Maxim’ e a ‘Sports Illustrated’, sem esquecer a ‘Playboy’. A modelo considera o mundo o seu oásis ou não tivesse ela já distribuído beleza por mais de meia centena de países.