Kiki Passo perfeita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Christina Almeida mantém-se deslumbrante nas suas mais recentes produções fotográficas. A modelo brasileira, que responde pelo nome de Kiki Passo, é daquelas mulheres em que tudo o que veste lhe assenta na perfeição. A sua sensualidade está acima de qualquer comentário negativo, com as suas curvas ‘assassinas’ a lançarem o caos nas redes sociais. Agora que voltou a ficar solteira, depois de um ano de namoro com o ex-‘quarterback’ Tate Martell, são às dezenas os convites de admiradores mais afoitos ansiosos por conhecê-la.