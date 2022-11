Kim Kardashian não vive sem ter as atenções do Mundo nas suas curvas voluptuosas. A socialite fez-se fotografar num biquíni diminuto e colocou as fotos nas redes sociais. As imagens espalharam-se por todo o lado mas além dos muitos elogios, Kim voltou a ser repreendida porque muitos dos seus fãs não acreditam na sua beleza perfeita e acusam-na de abusar do Photoshop.