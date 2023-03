Kim Kardashian viu derrota do Arsenal e depois deu 'azar' ao PSG: já dizem que é uma maldição

Kim Kardashian pode muito em breve tornar-se numa personalidade temida pelos adeptos de futebol. Tudo por causa de rumores que foram surgindo na internet e que nos últimos dias têm vindo a escalar.A 'socialite' norte-americana esteve no jogo do Arsenal com o Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, onde os leões eliminaram os gunners nos penáltis - e muitos adeptos ingleses consideraram que a presença de Kim deu azar à equipa.Ontem, ela resolveu ir a Paris assistir ao vivo ao jogo do PSG com o Rennes e o campeão francês acabou por ser derrotado, de forma algo surpreendente, porA imprensa inglesa fez logo a ligação da derrota à presença da norte-americana nas bancadas e até já fala em 'maldição'. Desde que Messi chegou ao Parque dos Príncipes, em 2021, a equipa não perdeu um único jogo do campeonato em casa, em mais de 700 dias, conforme lembra o 'Mirror'.