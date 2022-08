Kimberley Garner atrevida

Que calor! A inglesa Kimberley Garner fez subir a temperatura, ao publicar um vídeo na sua rede social de Instagram, em que aparece sem qualquer peça de roupa. A tomar banhos de sol e acompanhada do fiel amigo de quatro patas, a modelo de 31 anos aparece deitada numa toalha, com uma perna dentro de água. As ousadas imagens rapidamente viralizaram, contando com milhares de ‘gostos’ e partilhas. Este vídeo em tronco nu de Kimberley surge após ter sido vista com um homem mistério em Ibiza, que se crê ser um simples amigo.